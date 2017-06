'Fraude bij examens op school Utrecht gepleegd door docente economie'

Dit meldt het AD.

De docente economie bracht als corrector bij een paar antwoorden verbeteringen aan nadat de leerlingen de examens hadden ingeleverd.

Een aantal vragen in het examen zijn daarom ongeldig verklaard. De fraude werd woensdag al bevestigd door woordvoerder Jan-Willem Swane van de Inspectie van het Onderwijs. "Er zijn onregelmatigheden opgetreden in het nagekeken werk. Dit is niet ontstaan door de examenkandidaten", aldus Swane.

Vertrouwenspersoon

Het AD meldt verder dat de betreffende lerares economie gaf in de examenklassen van de vmbo en de havo. Ook zou ze vertrouwenspersoon zijn geweest op de school.

De leerlingen van de particuliere school behouden in alle gevallen het recht op een herexamen. Leerlingen die het examen willen overdoen kunnen dat in het tweede tijdvak doen. In het derde tijdvak kan dan nog een eventuele herkansing worden gemaakt.

Reactie

De directie van Instituut Blankestijn betreurt het voorval, staat in een schriftelijke verklaring van rector Frans van Heijningen.

"De ontstane situatie is vooral voor leerlingen een enorme teleurstelling, hetgeen de directie volledig begrijpt. Gezien de ernst van de zaak heeft de directie besloten per direct afscheid te nemen van de verantwoordelijke medewerker."