Burgemeester stelt onderzoek in naar vertrekkende agenten Overvecht

Raadslid Bülent Isik stelde namens de PvdA Utrecht vragen over de ontstane situatie in de wijk.

In korte tijd zijn er veertien politieagenten uit de Overvecht opgestapt. "De burgemeester is het met de PvdA eens dat er een onwenselijke situatie in de stad is ontstaan", zegt Isik."Daar zijn we blij mee. Hoe kan het zijn dat er agenten op zo’n belangrijke plek vertrekken?"

Ook heeft de burgemeester toegezegd met maatregelen te komen om het vertrek van de veertien agenten te kunnen opvangen. "Het is belangrijk om de veiligheid in die wijk te kunnen waarborgen", zegt Isik. "Er ontstaat nu onwenselijke en onacceptabele situatie in een wijk waar de criminaliteit hardnekkig is."

De burgemeester zegt ook te gaan onderzoeken wat het vertrek van de agenten voor gevolgen heeft voor de andere partijen in de wijk, met wie ze nauw samenwerken.