Dit is er allemaal te doen tijdens de Dag van de Architectuur

Op vrijdagavond 16 juni begint het programma van de Dag van de Architectuur dat loopt tot en met zaterdag 17 juni. Door heel de stad worden er allerlei activiteiten georganiseerd waar je aan kunt deelnemen. DUIC heeft er een aantal voor je op een rijtje gezet:

PechaKucha Night

Wanneer: vrijdag 16 juni

Waar: de Wasruimte, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41

Hoe laat: 20:20 uur

Tijdens deze PechaKucha Night vertellen twaalf sprekers ieder in twintig keer twintig seconden over hun project of werk. Allemaal gaan ze in op hoe zij ‘stad maken’. Zo vertelt Max Hertveld over de verbouwing van skatepark De Yard en geeft Gabrielle Muris een praatje over de herontwikkeling van het Werkspoorgebied.

ASR Hoofdkantoor

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: Archimedeslaan 10

Hoe laat: 10:00 uur, 11:00 uur en 12:00 uur

Een unieke kans om een kijkje te nemen in dit gebouw. Het hoofdkantoor van a.s.r is uitgeroepen tot beste kantoorgebouw van Nederland. Tijdens de rondleiding vertellen onder andere Job Stuijt (bouwkundige) en Irene Horvers (project-architect) van Team V over de herontwikkeling van dit duurzame gebouw.

Stationsgebied, now!

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: start stadskantoor | Stadsplateau 1

Hoe laat: 10:00 uur en 12:00 uur

Het stationsgebied is in volle ontwikkeling. De eerste resultaten van de grondige verbouwing zijn inmiddels zichtbaar. Onder leiding van een gids kun je een rondleiding krijgen in de omgeving van het station. Daarbij kom je onder andere langs de nieuwe OV-terminal, TivoliVredenbrug en Nieuw Hoog Catharijne.

Science Park What’s Next?!

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: Heidelberglaan 11

Hoe laat: 14:00 uur en 16:00 uur

Het Science Park ondergaat momenteel allerlei ontwikkelingen. Tijdens een tour door het park kom je langs projecten waar druk aan wordt gebouwd, zoals het Prinses Máxima Centrum en de Uithoflijn. Je wordt rondgeleid door Brechje Manschot van Stichting Utrecht Science Park.

Sterrentoren

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: Paviljoen Department of Search | hoek Genèvelaan / Leuvenlaan

Hoe laat: doorlopend van 12:00 uur tot 18:00 uur

Beklim de Sterrentoren en wordt daar ontvangen door Vanden Eynde. Hij maakte in deze nooit gebruikte sterrenwacht een exclusieve vergaderlocatie voor twee, waar je omringd wordt door een ‘curiositeitenkabinet’.

De Trip, ontwikkeling Rotsoord

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: de Helling 22

Hoe laat: 10:30 uur en 12:00 uur

De Trip, zoals het nieuwbouwproject aan De Helling heet, is enkele weken terug officieel geopend. Het vernieuwde Rotsoord bestaat uit appartementen, horeca en bedrijven. Zaterdag kun je op dit terrein een rondleiding krijgen van Anouk Lozeman van Jebber.

Herbestemming Wolvenplein

Wanneer: zaterdag 17 juni

Waar: Wolvenplein 27

Hoe laat: 13:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur en 16:00 uur

In de voormalige gevangenis op het Wolvenplein kun je zaterdag deelnemen aan een tour met gidsen van AORTA en Stichting Stadsdorp Wolvenburg. Ontdek de geschiedenis van het gebouw en vang wellicht op wat de nieuwe bestemming ervan wordt.

Op de website staat het volledige programma van de Dag van de Architectuur. Daar is ook informatie te vinden over het reserveren van rondleidingen en het kopen van tickets.