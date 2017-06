Gemeente Utrecht zet campagne om huismus te helpen voort

Huismus030 startte een aantal maanden geleden, en moet inwoners van Utrecht betrekken bij het terughalen van de huismus. De gemeente heeft besloten deze campagne, die eigenlijk na drie maanden zou eindigen, voort te zetten.

Op dit moment telt de stad zo'n zesduizend huismussen, wat vele malen minder is dan een aantal jaar geleden. Volgens Abel Derks, initiatiefnemer van Huismus030, komt dit doordat de straten zo goed worden schoongemaakt dat er nauwelijks etensresten voor de vogels overblijven. "Daarnaast hebben veel mensen het groen in hun tuin verruild voor tegels, terwijl mussen juist zich juist nestelen in struiken."

Volgens Derks zijn er meerdere dingen die mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het aantal huismussen in Utrecht toeneemt. "Ten eerste kunnen zij een nestkast en een waterbak plaatsen. Ook helpt het enorm als ze de mussen het hele jaar door voederen door bijvoorbeeld het tafelkleed buiten uit te kloppen."

Mensen kunnen foto's en filmpjes van de huismus in hun tuin delen via Facebook of Twitter.