Fraude bij examens economie op particuliere school in Utrecht

De onregelmatigheden worden bevestigd door woordvoerder Jan-Willem Swane van de Inspectie van het Onderwijs.

"Er zijn onregelmatigheden opgetreden in het nagekeken werk. Dit is niet ontstaan door de examenkandidaten", aldus Swane. Er zijn volgens de woordvoerder aanpassingen gedaan in antwoorden nadat de examens al waren ingeleverd.

In alle gevallen behouden leerlingen het recht op een herexamen. Leerlingen die het examen willen overdoen kunnen dat in het tweede tijdvak doen. In het derde tijdvak kan dan nog een eventuele herkansing worden gemaakt.

Onderzoek

Onderzoek naar wat er precies is gebeurd bij de fraude moet door de school worden gedaan. De woordvoerder van de inspectie benadrukt dat het in alle gevallen enorm vervelend is voor de leerlingen. De leerlingen en ouders worden woensdag of donderdag ingelicht.

Instituut Blankestijn wilde niet reageren op de fraude.