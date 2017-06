Utrecht stijgt naar tweede plek op wereldranglijst fietssteden

Dat maken het Amerikaanse Wired en het Deense Copenhanize vandaag bekend.

Deze twee organisaties onderzoeken iedere twee jaar wat de beste steden in de wereld zijn voor fietsers. Kopenhagen staat, net zoals vier jaar geleden, op de eerste plek.

De Copenhagenize Index voor wereldfietssteden onderzocht in totaal 137 steden. De top 20 steden is aan een uitgebreid onderzoek onderworpen aan de hand van veertien parameters.

Vooruitgang

Op de index van 2015 stond Utrecht nog op de derde plek en was Amsterdam tweede. Amsterdam stond in 2011 en 2013 op de eerste plek.

In het onderzoek is daarover te lezen: "Utrecht streeft de Nederlandse hoofdstad voorbij en de stad laat duidelijk zien dat ze vooruitgang wil maken. Nederlandse steden staan erom bekend om het huidige niveau van fietsinfrastructuur vooral te willen behouden, en niet te veel te willen innoveren. Utrecht breekt met deze trend."

Investeringen

Het onderzoeksverslag noemt enkele voorbeelden van innovaties: "In Utrecht worden serieuze investeringen gedaan. De uniek ontworpen Dafne Schippersbrug is daar een goed voorbeeld van. Ook het plan om in 2020 33.000 parkeerplaatsen voor fietsen te creëren bij het Centraal Station is een mooi idee."

Over het veelbesproken systeem Flo op de Amsterdamsestraatweg wordt ook wat gezegd: "Het is een mooi systeem maar wel wat ingewikkelder dan hoe het gebruikt wordt in Kopenhagen. Toch omarmen we het innovatieve karakter."

De top 10 bestaat voor de rest uit de steden: Straatsburg, Malmö, Bordeaux, Antwerpen, Ljubljana , Tokio en Berlijn.