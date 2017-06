Ze gaat uit van brandstichting. Inmiddels is er een buurtonderzoek gestart en is de tactische recherche een onderzoek gestart.

Woensdagochtend berichtte DUIC al over een brand in de Kunstuitleen aan de St. Jacobsstraat en over een motor die volledig is uitgebrand. Nu is bekend dat er op de Jan Meijenstraat vannacht nog een motor in vlammen is opgegaan.

De politie is op zoek naar getuigen.