Verdachten medeplichtigheid liquidatie De Meern vrijgesproken

Het kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld dat zij hebben bijgedragen aan de dood van het slachtoffer, meldt de rechtbank in Utrecht woensdag.

De twee werden verdacht van het lokken van naar de plek waar Anzi, zittend in zijn auto, werd doorzeefd door veertien kogels. Dit gebeurde op 19 september 2015. Veel mensen zagen de schietpartij, omdat op de parkeerplaats een touringbus stond.

Tegen de 27-jarige Julian S. was achttien jaar celstraf straf geëist, omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem ervan verdacht dat hij contact onderhield met het slachtoffer en de afspraak maakte. De 31-jarige Roger A. zou volgens het OM een baken met gps onder de auto van het slachtoffer hebben geplaatst, zodat hij gevolgd kon worden. Hier eiste het OM twaalf jaar cel voor.

Baken

De rechtbank heeft echter geoordeeld dat medeplichtigheid niet bewezen is, omdat niet bekend is wie de baken onder de auto van het slachtoffer uitlas. Daarom valt niet te oordelen dat het duo daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de liquidatie.

Het is nog onbekend waarom Anzi is doodgeschoten. De schutter is nog niet gevonden.

Een 27-jarige en een 31-jarige man zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi in 2015 in De Meern. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat zij een gerichte bijdrage hebben geleverd aan de dood van Aziz Anzi.

Gps-tracker en afspraken

Het slachtoffer is op een parkeerplaats in De Meern onder vuur genomen door een onbekend gebleven persoon. Onder de auto van het slachtoffer werd een baken aangetroffen met een gps-tracker. Ook werden er in zijn auto twee telefoons aangetroffen, waaronder een Encrypted Blackberry (PGP). Op basis van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat de 27-jarige verdachte meerdere afspraken met Anzi heeft gemaakt, en dat de 31-jarige medeverdachte naar één van die afspraken is gereden en het baken heeft geplaatst en opgeladen.

Wezenlijke bijdrage

Om tot een veroordeling te komen moet de rechtbank kunnen vaststellen dat de verdachten nauw samenwerkten met de schutter en een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de daadwerkelijke liquidatie.

Aanname

Uit het dossier is niet op te maken wie het baken heeft uitgelezen en of de verdachten over die informatie beschikten. Ook uit de PGP-gesprekken van de 27-jarige verdachte blijkt niets van een mogelijke opdrachtgever, een motief, de wijze waarop de moord gepland is en wie daar allemaal betrokken bij zijn geweest. Het dossier biedt geen bewijs voor de aanname dat verdachten informatie met anderen hebben uitgewisseld die heeft bijgedragen aan de uitvoering van de daadwerkelijke beschieting.