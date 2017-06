Onderzoek naar 'verkeerde namen' op Joods monument in Utrecht

Zo zouden de namen van drie personen die de oorlog overleefd hebben op het monument staan.

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd op de officiële website van het monument. Bij het monument in Utrecht komt een bordje met een verwijzing naar de correcte informatie op de website.

Dat is de uitkomst van gesprekken die de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen de laatste maanden achter de schermen heeft gevoerd.

Steekproeven

In maart 2016 bracht het AD Utrechts Nieuwsblad naar buiten dat er fouten stonden op het Joods monument, dat een half jaar daarvoor werd onthuld bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Nadere steekproeven van amateurhistoricus Jim Terlingen toonden nog meer onzorgvuldigheden aan.

Terlingen stelt nu dat er zeker 29 fouten op het monument staan, waaronder drie namen van personen die de oorlog overleefd hebben. Na een open brief van de Utrechter aan de burgemeester in oktober 2016, waarin hij zich beklaagde over het feit dat er maar niets gebeurde met de gevonden fouten, is Van Zanen gesprekken met betrokkenen gaan voeren.

Het onderzoek naar de namen in Utrecht zal worden gecoördineerd door het Auschwitz Comité, die in verband met het volgend jaar in Amsterdam op te richten nationale Holocaustmonument op dit moment alle namen van slachtoffers laat controleren.