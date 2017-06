Nieuw digitaal betaalmiddel voor Utrechters gelanceerd

De software is ontwikkeld om geld langer in Utrecht te laten circuleren. Er zijn al meer dan 25 bedrijven die de Utrechtse euro aannemen als betaalmiddel.

De digitale munt zal alleen in omloop zijn binnen de stad, tussen de aangesloten ondernemers en consumenten. Via een app en via internet kan de munt worden overgemaakt om te betalen.

Geld stroomt snel weg naar grote bedrijven en zo hebben kleine lokale bedrijven automatisch minder te besteden, legt Twan Luttikhold uit, een van de betrokkenen bij het project. "Met de Utrechtse euro kunnen we het geld langer vasthouden en laten circuleren binnen de stad. Daar hebben zij veel profijt van", aldus Luttikhold.

Krediet

Het project richt zich met het nieuwe betaalmiddel op lokale en duurzame ondernemers omdat het voor hen lastig is om krediet te krijgen bij de bank. Door middel van de munt kunnen zij bij het bedrijf achter de munt, de Social Trade Organisation (STRO), dit wel doen, zonder rente. Het hoofdkantoor van STRO zit al sinds de jaren zeventig in Utrecht.

De focus voor het nieuwe betaalmiddel ligt vooral op de bedrijven onderling, maar particuliere consumenten kunnen ook gebruik maken van de Utrechtse euro. Zo kun je er bijvoorbeeld een kop koffie mee betalen in een aangesloten zaak.

Software

De STRO is al 25 jaar bezig met het ontwikkelen van de software. Vier maanden geleden begonnen ze met het werven van de bedrijven. "Het doel is om zo veel mogelijk bedrijven mee te krijgen. We willen er in ieder geval zo’n tweeduizend hebben die meedoen", aldus Luttikhold.

In Sardinië loopt al zeven jaar een soortgelijk project met vierduizend aangesloten bedrijven.