'111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben krijgt tweede druk'

Het boek geeft, zoals de titel al aangeeft, tips voor plekken om te bezoeken in Utrecht. De tips zijn niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor bewoners van Utrecht. In de tweede druk zijn enkele wijzigingen aangebracht.

Zo is bijvoorbeeld het Aboriginal Art Museum geschrapt vanwege de sluiting. Daarvoor in de plaats is Oproer Brewery gekomen. "Erg jammer van het museum", zegt auteur Fenna Riethof. "Het voordeel is wel dat het boek met Oproer nog twee pagina’s hipper is dan voorheen. Veganisme en speciaalbiertjes zijn erg van nu, maar we denken niet dat het een hype is."

Blij

De 5.000 nummers zijn in zeven maanden tijd vrijwel allemaal verkocht. Riethof: "We zijn natuurlijk erg blij. Het ging vooral snel rond de feestdagen. En met de zomerdagen in aantocht komt het boek menig mens van pas. Sla het boek eens drie keer open en je hebt een dagje uit in eigen stad."

Omdat 111 plekken er te veel zijn om op te noemen, vroegen we Riethof om een top 3 voor ons samen te stellen.