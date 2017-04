De beste uittips voor het weekend in Utrecht

Johnny Cash-tribute

De Eindhovense Johnny Cash-tributeband Def Americans bestaat tien jaar! De band speelde het afgelopen decennium in zo ongeveer alle zalen van Nederland en was ook op de grote festivals te vinden. Dus ben je in voor een goed avondje rock ’n roll? Dan moet je vrijdagavond naar de Helling.

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag

Live-hoorspel

Goed nieuws voor liefhebbers van spannende series. Het Rosa Ensemble speelt van 14 april tot en met 28 mei elk weekend een nieuwe aflevering van De Deense Detective. Dit is een live-hoorspel met muziek. Het verhaal: een Zweedse zangeres die meedoet aan het Eurovisie Songfestival wordt dood gevonden in Amsterdam. Een Deense agent komt de Nederlandse inspecteurs helpen bij het recherchewerk. Niemand wordt ontzien, iedereen is verdacht. Deze vrijdag is de allereerste aflevering.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag

Dansen

Dj en producer Luuk van Dijk maakt house en techhouse en won met zijn muziek in 2013 de dj-prijs van de Kunstbende. Daarna stond ‘ie op het podium bij onder andere Mysteryland, Awakenings en Amsterdam Open Air. Deze vrijdag is dit jonge talent in Utrecht voor zijn eerste allnighter in club BASIS. Hij is ook nog jarig dit weekend, dus dat wordt extra feest.

Waar: club BASIS

Wanneer: vrijdag

Festival

Tijdens het Paasweekend zit je goed in de Werkspoorkathedraal. Daar vindt dan voor het eerst het Werkspoor Festival plaats. Vier dagen lang kun je je er met de hele familie en je vrienden vermaken bij de vele foodtrucks en barretjes en een ritje maken in het reuzenrad en de zweefmolen. Ook is er straattheater en een pop-up-tentoonstelling over het werkspoor. Sublime FM komt plaatjes draaien en aan het begin van de avond spelen er bandjes.

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: vrijdag t/m maandag

Filosofie

Filosofie is hip. Dat bewijst ook het nieuwe festival Thinking Planet. Daarvoor komen ruim veertig filosofen uit binnen- en buitenland naar TivoliVredenburg. Zij gaan spreken over de uitdagingen van onze tijd. Je maakt kennis met manieren van denken uit alle hoeken van de wereld tijdens colleges, groepsgesprekken en workshops. Ook zijn er muziek, kunst en lekker eten.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag