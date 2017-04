Wat is er dit weekend te doen voor kinderen in Utrecht?

Festival Tweetakt

T/m 16 april vindt het Festival Tweetakt plaats in Utrecht, daarna kun je het festival nog elk weekend t/m 28 mei bezoeken op Fort Ruigenhoek in Groenekan. Er is weer genoeg te zien en beleven. Deze zaterdag is bijvoorbeeld de voorstelling Horses (8+) en de urban dance voorstelling RATS. En zondag kun je naar Hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde (8+) en Popcorn (10+) in de Stadsschouwburg in Utrecht.

Wanneer: t/m 16 april (en elke weekend t/m 28 mei in Fort Ruigenhoek)

Waar: Centrum Utrecht en Fort Ruigenhoek in Groenekan

Ontdek Fort bij Rhijnauwen (8+)

De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee naar de mooiste plekken van het Fort bij Rijnauwen. Je wandelt samen over, in en onder het verdedigingswerk. Met zijn verhalen wekt de gids het fort weer tot leven. Hij vertelt je hoe 540 gestationeerde soldaten werkten en leefden, welke functie het fort had binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en waarom water in oorlogstijd onze bondgenoot was.

Wanneer: 8 en 9 april

Waar: Fort bij Rhijnauwen, Bunnik

Smurfenweekend

Tijdens dit speciale weekend kan je naar de nieuwe Smurfenfilm: de Smurfen en het Verloren Dorp in Kinepolis Jaarbeurs! Bij binnenkomst ontvangen de kids een blauw welkomstdrankje en een kleine verrassing (op=op). Ook zijn er tal van smurferige activiteiten. Maak bijvoorbeeld een leuke foto in de speciale Smurfen-fotohoek voordat je van de film gaat genieten.

Wanneer: 8 en 9 april

Waar: Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht

Pinkeltje in het Spoorwegmuseum

Illustrator Arne van der Ree van het boek Pinkeltje, geeft op 9 april tekenworkshops voor kinderen. Kinderen kunnen met een leuke speurtocht in de voetsporen van Pinkeltje treden. Bij het fotomoment kun je op de foto als Pinkeltje, compleet met baard en puntmuts. Voor deze speciale Pinkeltje activiteiten betaal je een normaal toegangskaartje voor het museum. Je kunt dus ook de rest van het Spoorwegmuseum gewoon bezoeken!

Wanneer: zondag 9 april

Waar: Spoorwegmuseum, Utrecht

Workshop Vlekken maken beelden zien (8+)

Kinderen kunnen op 9 april naar de Workshop Vlekken Maken Beelden Zien (8+). Samen met kunstenaar FMD van der Linden gaan ze met water, papier, inkt, verf en fantasie aan de slag om te werken aan iets moois voor zichzelf. En ze werken ook meteen aan een groot gezamenlijk kunstwerk dat t/m 28 mei te zien is bij MIJ. En tijdens de Museumweek mag je gratis Museum IJsselstein bezichtigen!

Wanneer: zondag 9 april

Waar: Museum IJsselstein

De Speelvloer (6+)

De Speelvloer is een artistiek laboratorium dat je uitdaagt om te experimenteren met je eigen verbeeldingskracht. Stap in de schoenen van de theatermakers en steek je handen uit de mouwen op De Speelvloer. Maak ruimtegeluiden met een cactus, breng de geboorte van een ster in beeld met melk, olie en ecoline. Of zoek uit hoe je iemand kunt laten zweven.

Wanneer: zondag 9 april

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

