Café De Zaak verbouwt én neemt buurman Stegeman over

De Zaak is momenteel een kleine twee weken gesloten vanwege een verbouwing. De toiletten zullen verplaatst worden naar de kelder, waardoor er in het café zelf meer ruimte komt.

"De wc’s waren echt veel te klein", vertelt Marcin. "Helemaal voor de mannen. Op deze manier willen we de wachtrijen en het comfort een stuk gaan verbeteren." Jaren geleden is eenzelfde soort aanvraag voor een verbouwing als deze ingediend bij de gemeente. Toen kwam hier geen goedkeuring voor.

Inmiddels is de gemeente ruimer geworden in de regelgeving en kwam de aanvraag er dit keer wel door. "Er is inmiddels zoveel horeca op dit plein, dat deze extra paar meters ook niet meer uitmaken, denk ik."

Stegeman

Marcin heeft nog meer nieuws: hij heeft Stegeman, het café dat naast De Zaak zit, overgenomen.

"We gaan van de ene verbouwing door naar de andere. We gaan van Stegeman een heel ander concept maken. Wat precies houd ik nog even voor me, maar ik kan wel zeggen dat het niet één grote zaak wordt. Het blijven twee aparte zaken." In april moet het nieuwe café opengaan. "Ik kan al wel de naam verklappen: Café Fier."