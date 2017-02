‘Utrecht moet net als Amsterdam omstreden huurwet omzeilen’

Afgelopen Prinsjesdag kwam de minister met een speciale wet voor Utrecht en Amsterdam. Er was direct veel kritiek op. In deze wet staat namelijk dat verhuurders in deze twee steden een onbeperkte hoeveelheid huur kunnen vragen voor kamers onder de veertig vierkante meter. Nu is dat nog beperkt tot onder de sociale huurgrens van 710 euro per maand.

In Amsterdam is er nu een maas in de wet gevonden door de wethouder, zo schrijft het Parool. Amsterdam zal vanaf nu in erfpachtcontracten vastleggen dat woningen kleiner dan veertig vierkante meter onder de huurgrens van 710 euro moeten blijven. Op deze manier zijn er in de hoofdstad 5.200 appartementen behoedt van een huurverhoging.

De SP, de ChristenUnie en GroenLinks willen nu weten of een dergelijke constructie in Utrecht ook mogelijk is en of het college bereid is om een gesprek met de minister aan te gaan, zodat Utrecht niet de enige stad is in Nederland met een uitzonderingspositie.