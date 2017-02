Utrechtse ‘Skatekeet’ (12) Europees Kampioen

Ook in het klassement met de jongens kon Skatekeet meer dan gemiddeld meekomen. Ze won daar de derde prijs. Op de site van de Utrechtse Sportprijs vertelt: “Ik skate elke dag, meestal 3 uur na school en in de zomer ook nog ’s avonds. In het Griftpark bijvoorbeeld of op de indoor skatebaan.”

Het is niet de eerste keer dat de Utrechtse skater in het nieuws komt. Vorig jaar werd er namelijk een documentaire over haar gemaakt, die werd uitgezonden op IDFA. Hier werd ze een tijd lang gevolgd en geïnterviewd.