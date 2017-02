CBR in Utrecht heeft langste wachttijd van Nederland

Wanneer je binnenkort je rijbewijs wilt gaan halen, dan is het belangrijk om op tijd te reserveren bij het CBR aan de Mississippidreef in Utrecht.

Het streeftermijn van het CBR is dat je eerste praktijkexamen voor de auto binnen zeven weken gereserveerd kan worden. Maar in Nederland zijn er zeven locaties waar het reserveringstermijn langer is dan die zeven weken, waarbij Utrecht de kroon spant met 8,3 weken.

In de laatste week van november vorig jaar duurde het maar liefst tien weken voordat je een praktijkexamen kon boeken. In Nederland kwam een wachttijd van tien weken de afgelopen drie maanden twee keer voor: één keer in Mierlo (Noord-Brabant) en één keer in Utrecht.

Het CBR verwacht dat de groeiende vraag naar examens dit jaar doorzet, omdat het aantal 17 en 18-jarigen nog groeit. Ook melden zich door de aantrekkende economie steeds meer examenkandidaten aan.