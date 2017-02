Gerenoveerd a.s.r.-gebouw wint Nederlandse Bouwprijs

Het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht is volledig gerenoveerd naar ontwerp van Team V Architectuur. Vooral de verduurzaming springt in het oog. Het energielabel ging van G naar A++, waardoor het energieverbruik met ruim vijftig procent is gereduceerd.

De jury vindt het sterk dat a.s.r. heeft gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw op een andere plek in de stad. De renovatie is volgens de jury ambitieus aangepakt. "Het is bewonderenswaardig dat 98% van het bouwafval is hergebruikt."

Daarnaast wordt er in het rapport gesproken over een mooie, sympathieke invulling van een beperkte open ruimte in een bestaande straat. "Het is een inspirerend particulier initiatief. Een duurzaam architectonisch pareltje."

De Nederlandse Bouwprijs wordt sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. Voor deze editie waren er 100 inzendingen.