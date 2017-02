Restaurant Buurten in Oost twee weken dicht vanwege 'make-over'

"Wij willen de mensen in onze wijk weer verassen met een nieuwe look en feel", aldus eigenaar Erik Derksen. Op 20 februari gaat het restaurant weer open.

Derksen zegt dat een vernieuwing nodig was: "We draaien al bijna zeven jaar en alles is een beetje op. Het meubilair, de vloer, de bar en een nieuwe muziek- en geluidsinstallatie. Vroeger kon een interieur dertig jaar hetzelfde blijven, maar we vinden dat niet meer van deze tijd."

Het restaurant wordt in twee weken volledig voorzien van een nieuw interieur. "Dat is een hele make-over in een hele korte tijd. We hebben er bewust voor gekozen om het in februari te doen, omdat het onze minste maand is en de zon nog niet schijnt", aldus Derksen.

Nieuwe uitstraling

De bar wordt volgens Derksen prominenter en gezelliger. "De keuken krijgt ook meer een 'vers-uitstraling'. Alles wordt wat kleurrijker en op elkaar afgestemd. In tegenstelling tot Buurten in de Fabriek, met meer een industriële uitstraling, heeft het restaurant op de Burgemeester Reigerstraat meer het huiskamergevoel. Na de verbouwing is er een andere sfeer, maar dat gevoel blijft."