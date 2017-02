Zeven ‘asowoningen’ in Leidsche Rijn na jarenlange discussie

Het project Skaeve Huse is bedoeld voor mensen die onvoldoende sociale vaardigheden hebben en die zich niet kunnen houden aan gedragsregels van een ‘normale’ woonbuurt. Vaak hebben de bewoners psychiatrische- en/of drugsproblemen en zijn ze dakloos of dreigen ze het te worden. De gemeente hoopt dat de bewoners beter gaan functioneren in een Skaeve Huse en dat de overlast in ‘gewone’ woonwijken verminderd.

Naast de zeven eenpersoonshuizen komt er ook een ruimte van Stichting de Tussenvoorziening, die de bewoners gaat begeleiden. Zo wordt het terrein afgesloten; de bewoners kunnen het terrein wel op- en af, maar bezoekers zijn niet toegestaan.

Discussie

Het vinden van een locatie voor de Skaeve Huse zorgde jarenlang voor discussie in Utrecht. De gemeente begon in 2008 samen met de Tussenvoorziening met het zoeken naar een geschikte plek. In 2012 besloot de gemeente de Skaeve Huse aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht-Oost te realiseren. Bezorgde ouders en de schooldirectie van de Mytylschool Ariane de Ranitz waren het daar niet mee eens, waardoor het plan niet doorging. Uiteindelijk besloot het college in 2013 dat de huisjes op de huidige plek aan het Verthorenpad in Leidsche Rijn zouden komen.

De eerste bewoners van de Skaeve Huse zullen begin maart hun intrek nemen. Naast de Skaeve Huse zullen er ook 510 tijdelijke studentenwoningen komen, verdeeld over vier blokken. De studentenwoningen moeten deze zomer klaar zijn.