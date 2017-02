Op stap met de kids: een sprookje, animatiefilm en uilenwandeling

Dit is geen droom (4+)

Dit sprookje is gebaseerd op de surrealistische schilderijen van de Belgische kunstschilder René Magritte. Een museum komt ineens tot leven. Drie figuren stappen uit hun schilderij en nemen het publiek mee naar een wereld waarin niets is wat het lijkt. De drie doen gewone dingen, maar dan net even anders. Met een mix van objecttheater, mime, goocheltrucs, humor en muziek voert Unieke Zaken je van de ene verrassing naar de andere verbazing. Net als in een droom.

Wanneer: zaterdag 4 februari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg

Pelle en de dierenrovers (5+)

Pelle politiewagen is beschermer van alle dieren in het natuurpark. Geen gemakkelijke opdracht want hij krijgt te maken met een bende slinkse dierenrovers. Zij hebben het gemunt op een broedende adelaar en haar jong. Pelle is er maar druk mee. Hij probeert het kleine adelaartje uit handen te houden van de dierenrovers, maar dat valt niet mee met zo’n eigenwijs kuiken! Deze Noorse animatiefilm draait vanaf zaterdag in ‘t Hoogt.

Wanneer: zaterdag 4 februari

Waar: ‘t Hoogt Utrecht

Meer info: website t Hoogt

Allergenenvrije zaterdag bij Hoeve Ravenstein

Heeft iemand in je gezin een voedselallergie of moet je een speciaal dieet volgen? Dan is het maandelijkse evenement bij boerderij Hoeve Ravenstein een leuke tip! Iedere eerste zaterdag van de maand worden er veel extra activiteiten georganiseerd rondom voedselallergieën.

Naast het glutenvrije dieet is er ook aandacht voor onder andere diëten zoals het ; lactose-, ei-, soja- en suikervrije dieet. Er is een kleinschalige markt waar veel verse producten verkrijgbaar zijn, er is een café waar je 100% glutenvrij kunt lunchen (en waar ook met vele andere allergieën rekening gehouden wordt) en in de boerderijwinkel kun je terecht voor een zeer groot assortiment aan allergenenvrije producten. Uiteraard kun je ook meteen even de dieren bekijken of een speurtocht doen met de kinderen.

Wanneer: zaterdag 4 februari

Waar: Hoeve Ravenstein, Baarn

Meer info: website Hoeve Ravenstein

Uilenwandeling en braakbal uitpluizen (7+)

Zondag kan je mee met de gidsen Hans Nijman en Mirjam Tonk voor een speciale uilentocht in het bos en kan je ontdekken hoe bijzonder deze dieren zijn.

Aansluitend kunnen de kinderen bekijken wat er op het menu van de uil stond door uilenballen uit te gaan pluizen!

Wanneer: zondag 5 februari

Waar: de Boswerf, Zeist

Meer info: website ODRU

Knutselen in restaurant Bij Hen

Tijdens de Hollandse week van restaurant Bij Hen kan je deze week een traditioneel Hollands 3-gangen menu komen eten. En tijdens het diner van a.s. zondag kunnen de kinderen knutselen met Sabrina van Droomwolk! Ze gaan dan samen met haar een mooi Hollands tegeltje maken. En er is ook een sjoelbak voor als ze zin hebben in een potje ouderwets sjoelen!

Wanneer: zondag 5 februari

Waar: Restaurant Bij Hen, Maartensdijk

Meer info: website restaurant Bij Hen en Facebookpagina Bij Hen