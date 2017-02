Geen festival deBeschaving deze zomer

Utrecht

Utrechtse affiches: Het eerste affiche voor de Jaarbeurs

Affiches uit het verleden vertellen meerdere verhalen. In de eerste plaats over het bedrijf, product of evenement waar reclame voor werd gemaakt. Maar ook over de ontwerper, of het nu een bekende kunstenaar was of een anonieme graficus. Daarnaast laten affiches zien welke stijlen in de mode waren.