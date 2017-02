Bert’s Bierhuis aan de Biltstraat wordt Bierman & Bierman

Eigenaar Bert de Ruijter laat nu weten dat dat niet gaat gebeuren. Wel zal hij de winkel in zijn eentje gaan runnen (in plaats van met zijn compagnon) en krijgt de winkel een nieuwe naam: Bierman & Bierman.

In 1984 opende De Ruijter samen met zijn compagnon het alom bekende ‘Kafé België’ aan de Oudegracht, waar vooral Belgisch bier wordt geserveerd. Niet veel later, in 1987, was hun gezamenlijke passie voor bier aanleiding om ook een bierhuis te openen. Deze kwam uiteindelijk aan de Twijnstraat te zitten. In 2013 openden ze daarop een tweede bierhuis aan de Biltstraat.

Eigen weg

Na het sluiten van Bert’s Bierhuis aan de Twijnstraat in april, hebben de compagnons besloten na 33 jaar samenwerking beide hun eigen weg te slaan. De Ruijter wordt volledige eigenaar van het bierhuis en zijn compagnon van Kafé België.

De Ruijter laat weten dat er behalve de naam, niets zal veranderen aan de winkel. Nog steeds zullen er meer dan tweeduizend verschillende speciaalbiertjes te koop zijn. Ook zijn er nog steeds bierglazen en cadeaus te koop en is er de mogelijkheid een bierproeverij te doen.