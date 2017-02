Verontwaardiging PvdA over investeringen Qatar in Kanaleneiland

''Het is onacceptabel dat een steenrijke oliestaat veel sociale huurwoningen aankoopt en na een renovatie verhuurt tegen markthuu'', staat in de brief van raadslid Bülent Isik.

In het Financieele Dagblad was gisteren te lezen dat Aventicum, een joint venture van het staatinvesteringsfonds van Qatar en zakenbank Credit Suisse sociale huurwoningen aankoopt en na een renovatie weer gaat verhuren tegen markthuur. Het gaat om 252 sociale huurwoningen die al gerenoveerd moesten worden.

Krakers

Het was al langer bekend dat deze maatschappij de woningen had opgekocht. Bülent Isik van de PvdA stipt aan dat er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen in de stad is van ongeveer 4000. ''Als het college zulke ontwikkeling mogelijk blijft maken, wordt het tekort alleen maar groter. Verkopen van sociale huurwoningen is op dit moment ongewenst en draagt bij aan het vergroten van het tekort.''

Lange tijd werden woningen in Kanaleneiland gekraakt om te voorkomen dat de woningen in de vrije marktsector terecht zouden komen. De krakers noemden het beleid van de gemeente en de betrokken partijen destijds racistisch. “Het resultaat is dat bijna duizend gezinnen die zich geen hypotheek of hoge huur kunnen permitteren de stad uit zijn verdreven”, zegt kraker Rogier Meijerink. ''Vooral niet- witte gezinnen die plaats maken voor voornamelijk witte gezinnen, puur racistisch beleid dat verpakt wordt als wijkverbetering.''