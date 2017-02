Gemeente Utrecht onderzoekt blowverbod

De Tivolituin is een openbare tuin in Buiten Wittevrouwen en wordt onderhouden door vrijwilligers. Sinds de zomer in 2015 hebben bewoners en vrijwilligers last van jongeren die de doorgang blokkeren, de tuin bezetten en blowen in de tuin. De bewoners geven aan dat ze zich bedreigd voelen. Zij hebben dit eerder aangekaart, maar ondanks diverse inspanningen blijft er overlast.

Het CDA vraagt de burgemeester daarom om strengere handhaving. Raadslid Marloes Metaal: ''De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en veiligheid op dit soort plekken. Daar moet dus een flinkere inzet op komen. In andere steden zijn gebieden aan te wijzen waar een blowverbod geldt. Wij vinden dat die optie onderzocht moet worden.''

De gemeente onderzoekt deze optie nu, en kijkt onder andere naar de ervaringen in andere steden met zo’n verbod. De uitkomsten van het onderzoek worden over twee maanden verwacht.