Gemeente doet ‘al het mogelijke’ voor radeloze moeder

"Mensen reageren heel erg positief", laat Seep aan DUIC weten. "Ze vinden het schandalig dat het zo verschrikkelijk lang duurt om de juiste woning te vinden. Er zijn zelfs mensen die aanbieden om, als het zo ver komt, ons te helpen met verhuizen. Er zit veel liefdadigheid tussen de reacties. Het is heel fijn dat mensen je zo een hart onder de riem steken."

Al anderhalf jaar zoekt Seep naar een passende woning. Haar gehandicapte zoontje wordt steeds ouder (en zwaarder) waardoor wonen steeds lastiger wordt. In de vele reacties die ze heeft gekregen zitten ook veel nuttige tips.

"Zo kregen we de tip dat er al twee jaar lang een gehandicaptenwoning leeg staat in Zeist. Dat is lief, maar als we naar een andere gemeente zouden verhuizen, zouden we de voorzieningen die we nu hebben opnieuw moeten aanvragen. Dan is er het risico dat we deze niet meer krijgen. En dat is geen optie. De invalidenbus die we nu bijvoorbeeld hebben, is écht noodzakelijk. We zijn gedwongen om in de gemeente te blijven en dat maakt de zoektocht extreem lastig."

Reactie gemeente

"We hebben al langer contact met de familie over deze situatie", laat woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente Utrecht weten.

"Omdat het ook in onze ogen te lang duurt, hebben we in november de urgentie uitgebreid waardoor ze meer kans maken op een huis. De bemiddeling voor een woning loopt via het Vierde Huis. We zoeken daarbij naar een geschikte woning waar de familie voldoende ruimte heeft om de zorg te verlenen die nodig is. Helaas is het nog niet gelukt om zo’n woning te vinden. We doen al het mogelijke om te zorgen voor een snelle en goede oplossing voor dit gezin."

Geen bouw

De gemeente laat weten alles te doen wat mogelijk is voor Seep, maar dat merkt Seep niet altijd. "Wat je niet ziet, dat voel je ook niet. Als je eens in de vijf maanden een bericht krijgt, heb je niet het gevoel dat de gemeente echt hard bezig is om iets voor je te vinden. Het zou al heel veel schelen als we bijvoorbeeld maandelijks op de hoogte worden gehouden. Nu zitten we zo vaak in hoop af te wachten, enkel om teleurgesteld te worden."

Het probleem zit hem volgens Seep in het feit dat er geen aangepaste woningen meer worden gebouwd. Een probleem dat afgelopen week al door PvdA-raadslid Bülent Isik werd aangekaart naar aanleiding van het bericht over Seep. "Ik ben oprecht bang dat mensen met een kleine portemonnee en mensen die zorgbehoevend zijn de stad uitgeduwd worden. Dat is onwenselijk en onacceptabel. De stad is voor iedereen. Ook voor deze mevrouw en haar gezin", zei Isik hierover.

Aanpassingen

"Er komt veel nieuwbouw bij in Utrecht, waarvan de gemeente eigenlijk zou moeten zeggen: hier passen we een deel van aan. Maar dat gebeurt niet", zegt Seep.

"Aanpassingen bij woningen worden bij verkoop er zelfs uit gehaald, om weer te dienen als een normale woning. Dat werkt niet; dat is dweilen met de kraan open. Een raadslid zei onlangs nog dat het leek alsof woningcorporaties gehandicapten de stad uit willen pesten. En zo voelt het ook wel een beetje."