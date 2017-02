Hogeschool Geestewetenschappen Utrecht failliet verklaard

Op de school kunnen allerlei lessen gevolgd worden die te maken hebben met de psyche van de mens. Denk dan aan studies over filosofie, religie en spiritualiteit.

RTV Utrecht meldt dat de algemeen directeur van de school de studenten vorige week via een brief al heeft ingelicht over het faillissement. Hij zou hierin geschreven hebben dat (voormalige) docenten het faillissement hebben aangevraagd, zodat ze de HGU over kunnen nemen: "Deze docenten handelen naar eigen gewin en met voorbedachte rade. Dit is moreel verwerpelijk."

De school kwam eerder negatief in het nieuws, toen bleek dat studenten hun diploma veel te laat kregen. Deze hebben daarop een kort geding aangespannen, waarna de diploma’s ineens wel snel in orde waren.

Niet erkend

Ook is de HGU eerder in het nieuws geweest, omdat de school niet officieel erkend is door Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarom zou volgens Onderwijsminister Jet Bussemaker de term ‘Hogeschool’ niet gebruikt mogen worden.