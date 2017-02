Utrechtse binnenstad heeft met het Scriptorium een nieuwe attractie

De donkerbruine eikenhouten deur van de werfkelder aan de Oudegracht staat op een kier. Binnen hangen flikkerende lampjes die uitnodigen om binnen te komen. Lage bassen en hoge pianotonen wisselen elkaar af. "Welkom, welkom. Treed binnen in het Scriptorium", zingt Chef de Ménage.

De live-game is bedacht door de Dames van Weleer; de twee actrices Joyce van Esch en Wilma Paalman. "Wij zijn spelontwikkelaars en acteurs dus één plus één is twee." Paalman benadrukt dat het géén escape room is. Tijdens het verhaal, dat zich afspeelt in de tijd van de industriële revolutie, begeleidt zij de spelers in het teamspel. "Het is een spel in een spel. Wij acteren. Als deelnemer van het spel hoef je niks te spelen, je kan gewoon jezelf zijn."

In het spel ontmoeten de spelers eerst Madame Belle des Fleurdelis en Anne Schaep. Vervolgens komt Graaf von Donnersmarck met een bevel naar de kelder om twee diamanten op te eisen. De diamanten liggen al jaren in de kluis en het is de taak aan de spelers om binnen een uur de kluis te openen. "Dit kan alleen gebeuren door samen te werken. Door middel van spelletjes en opdrachten komen de spelers steeds verder waardoor ze uiteindelijk de code van de kluis weten te kraken."

Opdrachten

In de sfeervol verlichte kamer liggen de opdrachten voor het oprapen: "Het is de bedoeling dat je op zoek gaat naar aanwijzingen en opdrachten. Je mag alle lades opentrekken, boeken inkijken en kistjes openmaken", vertelt Paalman. In een stoffige leren koffer ligt een opdracht klaar: onderzoek met behulp van poeder en een vergrootglas van wie de vingerafdrukken zijn die op het moordwapen staan.

De Utrechtse historie staat centraal in het Scriptorium. "We bevinden ons in een Utrechtse werfkelder in het centrum van de stad. In het verhaal zitten markante personages die verfilmd zijn en tijdens het spel worden geprojecteerd op de wand." Een voorbeeld is de Beul van Utrecht, die ligt begraven in Utrecht. "Dit personage komt ook terug in het verhaal, net zoals de legende van de basiliek."

In dezelfde werfkelder is ook de Salon van Weleer. "Een plek waar je gewoon lekker kunt zitten en vertoeven, een appeltaartje kan eten en een kopje thee kan drinken." In de weekenden is de salon open en doordeweeks is het mogelijk om het Scriptorium te boeken.