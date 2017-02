Politie pakt twee tieners op na brandstichting Amsterdamsestraatweg

Omstreeks 03.15 uur kreeg de politie een melding van de brand. Getuigen hoorden veel lawaai, waarna er brand bleek te zijn in de zaak. Er werd gezien dat twee personen op een scooter er vandoor gingen. Agenten zagen even later in het Muiderslotplantsoen een scooter zonder verlichting rijden.

Op een binnenplaats werden twee scooters aangetroffen met warme motor. Op het dak van een garagebox bleek de 18-jarige jongen zich te verstoppen. Even later kon de 17-jarige jongen in de omgeving worden aangehouden. De scooters zijn in beslag genomen. Beide verdachten zijn overgebracht naar het bureau. De ouders van de minderjarige verdachte zijn ingelicht.

Bij het bedrijf is eerder brand gesticht op 22 september 2016. Daarvoor is een verdachte aangehouden. Deze zit nog altijd vast.