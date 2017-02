Interview: Restaurant Smoesjes wordt gewaardeerd in Oog in Al

Het was een kleine rel in maart 2016. Na een succesvolle crowdfunding om in Oog in Al een tweede zaak te openen, voelde Carla’s Conditorie zich na anderhalf jaar en veel klachten uit de buurt gedwongen om haar zaak te verhuizen naar de Europalaan. Omwonenden klaagden over geur- en geluidsoverlast.

Hoe anders is dat nu. Sinds april vorig jaar zijn Van den Brink en Houterman de nieuwe eigenaren van het pand. Zij hebben juist een hele goede verstandhouding met de buurt.

"Toen we er introkken was het geur- en geluidsprobleem nog niet helemaal verholpen", vertelt Van den Brink. "Wij hebben de dwangsom van Carla overgekocht en een geurfilterkast geplaatst, wat een grote investering is geweest." Nu is alles volgens het duo van Smoesjes opgelost. "De buurt is leuk, de mensen zijn aardig. We waren twee dagen open en het restaurant zat al stampvol."

De compagnons van het restaurant moesten het hele pand verbouwen. "We hebben alles zelf gedaan en de handen uit de mouwen gestoken. Dan is het een grote gunfactor als mensen binnen stappen en zeggen: 'We gaan er samen een succes van maken'."

Mini-bioscoop

Het restaurant is overdag een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. "Er komen mensen binnen die elkaar uit de wijk kennen en zeggen: 'Hé buurman, jij ook hier?'"

Smoesjes wil voor iedereen iets te bieden hebben. Zo hebben ze speciaal voor kinderen een kleine bioscoop gemaakt in de kelder. "Daarnaast doen we heel veel aan beleving", zegt Van den Brink. "Het begint al bij binnenkomst. Mensen die naar ons logo op de wand wijzen en vragen: 'Is dat echt mos?'"

Geen dessertkaart, maar een cheesecake-crème, appeltaart of crème brûlée in een potje met dekseltje, waarmee Van den Brink en Houterman langs de tafels lopen. "We willen dat ze ons onthouden. Praatjes houden met de mensen, weten wat er in de buurt speelt is het allerleukste. We willen alles persoonlijk en klein houden."