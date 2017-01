Moeder zoekt tevergeefs naar passende woning voor gehandicapt zoontje

Al anderhalf jaar zoekt ze tevergeefs en met urgentie naar een passende woning. Het zoontje van Seep, Qwin (2), heeft een zeldzame chromosoomafwijking en is daardoor meervoudig complex gehandicapt. Hierdoor zal hij naar verwachting nooit kunnen lopen en zal hij altijd van anderen afhankelijk blijven. Het huis waarin Seep samen met haar verloofde en kinderen momenteel woont, is veel te klein voor de aanpassingen die nodig zijn om de steeds groter wordende Qwin te verzorgen.

“We moeten wachten”, schrijft Seep op Facebook. “Al anderhalf jaar. Dat gaat bijna niet meer. Want wat als onze zoon op de trap een epileptische aanval krijgt? Geen houden meer aan. Of wat als hij valt als wij hem van de douchebrancard moeten tillen omdat deze door ruimte gebrek niet in hoogte verstelbaar is?”

Ondanks dat het gezin medische urgentie heeft, dus voorrang heeft op andere woningzoekenden, hebben ze nog steeds geen woning kunnen vinden die aangepast is of makkelijk aangepast zou kunnen worden. Dat resulteert in wanhoop. “Is er dan NIEMAND, bij de gemeente of woningcorporaties die iets kan doen? Ik weet dat we niet de enige zijn, maar voor zulke schrijnende gevallen moet toch hulp komen?”

Seep vreest dat haar kind straks gedwongen uit huis moet worden geplaatst, omdat thuis verzorgen niet meer mogelijk is. Haar kind wordt steeds zwaarder en is straks niet meer makkelijk te tillen, wat aanpassingen noodzakelijk maakt.

“Help ons en gezinnen in soortgelijke situaties. We hebben er niet om gevraagd en moeten al zoveel inleveren. Een passende woning maakt het leven met een beperking zoveel makkelijker en rustiger”, is de oproep die Seep doet op Facebook.

‘Onwenselijk’

Het bericht bereikte ook PvdA-raadslid Bülunt Isik. “Ik weet dat mensen in bepaalde situaties vaak machteloos zijn”, vertelt hij aan DUIC. “Er zijn mensen die simpelweg niet gehoord worden door de overheid of een corporatie, omdat deze zich schuilhouden achter regelgeving.”

Daarom heeft Isik besloten een helpende hand te bieden. “Uw situatie vind ik erg vervelend”, schrijft hij in een Facebookreactie onder het bericht. “Naar aanleiding van uw verhaal zou ik graag willen dat u mij vandaag belt.” Vanochtend om halftien hebben de twee daarop een telefoongesprek gehad.

“Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat ik nooit een garantie kan geven dat er een oplossing komt. Wél kan ik er voor zorgen dat het probleem onder de aandacht komt”, benadrukt Isik. “Ze stuurt nu alle informatie over haar situatie door via de mail en dan ga ik kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Het raadslid herkent het probleem van Seep. Hij vindt dat het huidige college veel te weinig aandacht geeft aan het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden. Ook sociale huurwoningen worden volgens hem te weinig gebouwd.

“Ik ben oprecht bang dat mensen met een kleine portemonnee en mensen die zorgbehoevend zijn de stad uitgeduwd worden. Dat is onwenselijk en onacceptabel. De stad is voor iedereen. Ook voor deze mevrouw en haar gezin.”

Isik ziet ‘actief grondbeleid’ als de oplossing. Hierbij wordt van te voren besloten dat er op een plek een x percentage sociale huurwoningen of aangepaste woningen komen. “Er moet maatwerk geleverd gaan worden”, stelt hij.