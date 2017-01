Knijp Monicabrug zorgt voor drukkere Marnixlaan

Dat blijkt uit extra vrijgegeven cijfers van de gemeente op aanvraag van het CDA. De 'knijp' bij de Monicabrug is in 2015 ingevoerd. Hiermee is het verkeer gedoseerd op het Paardenveld en op het kruispunt Weerdsingel Westzijde – Oudenoord.

Ook is er meer ruimte voor fietsers gekomen. De verkeersmaatregelen blijken deels succesvol; op de genoemde plekken is het verkeer met zo’n 25 procent afgenomen waardoor de luchtkwaliteit aanzienlijk is verbeterd.

De auto’s die niet meer van deze wegen gebruikmaken, moeten uitwijken en maken gebruik van alternatieve routes. Dit resulteert in een sterk toegenomen verkeersintensiteit in de wegen rondom het gebied bij de Weerdsingel.

Gevolgen

Op de Acaciastraat waren de gevolgen het grootst; hier nam het verkeer met meer dan 20 procent toe. Ook op de Marnixlaan is het verkeer aanzienlijk gegroeid; tussen de 11 en 20 procent. Verder is op onder andere de Amsterdamsestraatweg, de Brailledreef en de Ahornstraat het verkeer toegenomen.

Omdat er meer verkeer rijdt in het omliggende gebied, lopen bussen vertraging op. Vooral tussen de Kaatstraat en de St. Jacobstraat. Voor de invoering van de 'knijp', in 2014, werd nog gemeten dat op een maandag bussen gemiddeld 1.59 minuten over dit stuk deden.

Toename

Na invoering van de knijp in 2015, deden de bussen er al langer over. Toen werd gemeten dat op een maandag bussen gemiddeld 2.53 minuten over dit stuk deden, wat al een toename van bijna 30 procent betekent.

In 2016 werd de tijd nog eens gemeten. Ook toen is er een toename gemeten. Op een maandag deden bussen er gemiddeld 3.28 minuten over.