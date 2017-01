Utrechtse moskee sluit deuren tijdens gebedstijd na aanslag Canada

De aanslag gebeurde gisterenavond in de Canadese stad Qeubec. De moskee werd tijdens het avondgebed belaagd door meerdere schutters. Deze doodden zes mensen en verwondden er nog eens acht. De politie heeft twee aanhoudingen verricht, maar wil over de identiteit van de verdachten verder nog niets kwijt.

In reactie op de aanslag hebben vier grote moskeeën in de Randstad besloten de deuren te sluiten tijdens het gebed: de Blauwe Moskee in Amsterdam, de Essalammoskee in Rotterdam, As-Soennah Moskee in Den Haag en dus de Moskee Omar Al Farouq in Utrecht.

De moskeeën willen op deze manier voorkomen dat er een soortgelijke aanslag kan worden gepleegd. Moskee Omar Al Farouq bleek maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Vol vertrouwen in de mensheid

Een andere grote moskee in Utrecht, de Ulu Moskee in Lombok, kiest juist heel bewust om de deuren niet te sluiten tijdens het gebed. "Zo zouden de aanslagplegers hun zin krijgen", zegt Secretaris Alpay Demirci. "Dat gaan we niet in de hand spelen. We hebben nog vol vertrouwen in de mensheid. We staan open voor iedereen en dat willen we in principe ook zo houden."

Ook is de moskee goed beveiligd: "Er hangen heel veel camera’s en we hebben bepaalde afspraken met de politie; die houden goed toezicht." De moskee heeft verder nooit écht last gehad van geweld of dreiging.

Demirci vind de aanslag schokkend. "Het maakt niet uit of er nou een aanslag wordt gepleegd op een moskee, een kerk, een synagoge of simpelweg onschuldige mensen: het is allemaal even erg."