Brugwachtershuisje Ledig Erf wordt flink onder handen genomen

Na aandringen van huurder Jasper van Impelen van Cuts & Caffeine is de gemeente in actie gekomen. Er was sprake van achterstallig onderhoud. Zo lekten de ramen waardoor het vochtig was in het kleine gebouw. Ook zat een stuk beton bovenop het huisje los.

Het huisje is een gemeentelijk monument. Van Impelen heeft er naar eigen zeggen flink aan moeten trekken om de herstelwerkzaamheden los te krijgen bij de gemeente. “Volgens mij is er echt al heel lang aan niks gedaan”, zegt hij. “En dat is zonde van het huisje. De vorige huurders, van Goede Vrijdag, hebben het van binnen opgeknapt, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat er stukken beton van het dak kunnen vallen.”

De werkzaamheden duren een maand. De barbier is daardoor tijdelijk gesloten, maar gaat volgende week weer open.