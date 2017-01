Zwemmers 'SingelSwim Utrecht' kunnen zich vanaf woensdag inschrijven

De spierziekte wordt veroorzaakt door een fout in het DNA. Bij patiënten staat het foute gen aan, terwijl deze uit zou moeten staan. Professor Niels Geijssen van het Hubrecht Instituut in Utrecht onderzoekt naar een manier om dit foute gen, zoals het hoort, uit te zetten. Belangrijk in dit onderzoek is 'CRISPR-Cas', een wijze waarop in het DNA 'geknipt' kan worden, zodat het foute kan worden verwijderd.

Om het onderzoek door te zetten, is er geld nodig. Daarom bedraagt het inschrijftarief voor deelname honderd euro. Voor studenten, leden van zwemverenigingen en deelnemers van de KidsSwim is dit de helft goedkoper; vijftig euro.

In totaal moet elke zwemmer minimaal driehonderd euro op halen. Tenminste, dat is het streven. Er kan gekozen voor een parcours van 1,2 kilometer of 2 kilometer.

De dag zelf

De verzamelplek voor de SingelSwim is park Lepelenburg. Hier kunnen deelnemers zich voorbereiden op het parcours. Vanaf het park worden ze vervolgens vervoerd naar de start aan de Wittevrouwensingel. Om de vijf minuten neemt een nieuwe 'wave' van vijftig deelnemers een duik, zodat het niet vastloopt.

Terwijl de zwemmers het parcours afleggen, kunnen kijkers en bezoekers in het park terecht. Hier spelen bands en kan er wat gegeten en gedronken worden. Aan het einde van de middag wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt.

De SingelSwim Utrecht is een jaarlijks zwemevenement dat wordt georganiseerd door Stichting SingelSwim Utrecht, in samenwerking met Spieren voor Spieren en de FSHD Stichting.