Moeten er regels komen voor de bootcamps in het park? Dat is de vraag

Het fenomeen komt veel voor in onder meer het Wilhelminapark en het Griftpark. De groepen maken tijdens hun oefeningen vaak gebruik van voorzieningen in het park, zoals bankjes. Voor de commerciële activiteit is geen vergunning nodig; vanuit de gemeente wordt verwacht dat bezoekers rekening met elkaar houden. Moeten er regels komen voor de bootcamps? Dat is de vraag.

Michiel Wijn – voorzitter St. Wilhelminapark e.o.

‘Bootcamporganisaties zouden naar alternatieve plekken kunnen kijken’

“In Utrecht hebben we een aantal stadsparken, zoals het monumentale Wilhelminapark, die de groene longen zijn van de stad. Deze parken zijn bedoeld voor kleinschalige recreatie en groenbeleving en moeten vooral voor dat doel worden gebruikt. Groenbeleving met een openbaar karakter – wandelen, kinderfeestjes vieren, picknicken, op een bankje zitten, rondjes hardlopen, die activiteiten passen daar allemaal in. En af en toe is er een kleinschalig evenement voor bewoners uit omliggende wijken.

Volgens Stichting Wilhelminapark e.o. wordt er een grens overschreden als er commerciële en bedrijfsmatige activiteiten in de parken zijn die in of aan het park geld willen verdienen. Als je dagelijks of wekelijks bootcamps wilt organiseren om daar geld mee te verdienen, moet je een sportveld of een atletiekbaan huren. Een park is geen sportveld, winkelruimte of marktplaats.

Ook kunnen bezoekers hinder ondervinden van de grotere groepen bootcampers. Bovendien brengen de sporters met hun intensieve betreding en getrek aan begroeiing schade toe aan gras en bomen. De bootcamporganisaties zouden kunnen kijken naar alternatieve plekken om deze sport te bedrijven, zo lijkt het Oosterspoorbaanpark ons geschikter. Laten we zuinig zijn op onze stadsparken, hun draagkracht is niet onbeperkt.”

Kees Geldof – wethouder openbare ruimte en groen

‘Bezoekers moeten rekening houden met elkaar’

“Mensen moeten in Utrecht kunnen genieten van de stad, van de mooie parken en pleinen. Elke week groeit de stad met ongeveer tachtig inwoners. Die groei betekent ook dat mensen intensiever gebruik zullen maken van de openbare ruimte, waaronder de parken. Als mensen ze willen gebruiken voor hun bootcampactiviteiten, is dat prima. Er is geen vergunning voor nodig.

Wel zijn er algemene huisregels wat betreft het gebruik van de openbare ruimte – het belangrijkste vind ik dat bezoekers rekening houden met elkaar en met het park, zodat iederéén het fijn heeft in de stad. Utrecht investeert extra in beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zodat de stadsbewoners zich prettiger en veiliger zullen voelen.”

Rik Wolfsen – eigenaar The Bootcamp Club regio Utrecht

‘Zolang iedereen flexibel is, gaat het goed’

“Wij staan niet onwelwillend tegenover regels voor de bootcamps in het park. Als je kijkt naar de ontwikkeling en het gebruik van de parken zijn er wel meerdere bootcamppartijen actief en wordt er op verschillende manieren van het park gebruikgemaakt. De ene groep rent alleen rondjes, de andere maakt ook gebruik van bankjes.

Er zijn zelfs partijen die zware materialen meenemen. Wij merken zelf ook dat het druk kan zijn in het park, vooral met mooi weer in de zomer. Ik druk mijn trainers altijd op het hart te kijken wat er gebeurt en zich aan te passen. Met warm zomerweer gaan we bijvoorbeeld niet het drukke park in, maar geven we training in een woonwijk. Zolang iedereen flexibel is, gaat het goed.

Wij hebben wel eens een klacht gehad over geluidsoverlast; een trainer met hard stemgeluid gaf les tegenover een woonhuis aan het Griftpark. Wij zijn met de bewoners in gesprek gegaan en hebben het ook met de trainer besproken. We zijn professionals en lossen deze dingen dan ook professioneel op. Het is bij ons ook verboden om muziek mee te nemen. Het scheelt nogal of iemand zo nu en dan wat roept, of dat er structureel muziek wordt gedraaid. We maken wel gebruik van materialen die we tegenkomen in het park, zoals bankjes of verhogingen op de stoep.

In het Wilhelminapark kan ook het speeltuintje worden gebruikt, maar natuurlijk niet op zaterdagochtend als er gezinnen zijn. Volgens mij is er in Utrecht weinig overlast van bootcamps, in tegenstelling tot Amsterdam waar onlangs ophef was over een groep dames op trampolines met keiharde muziek in het Vondelpark. Daar is het dringen geblazen, in Utrecht zijn voorlopig geen redenen om gedragsregels in te voeren.”

Eva van Esch – fractievoorzitter Partij voor de Dieren

‘Andere parkgebruikers moeten zich niet verdrongen voelen’

“De Partij voor de Dieren is voorstander van laagdrempelig sporten voor iedereen. Dat is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Sporten in de buitenlucht is wat onze partij betreft prima, maar het moet geen overlast veroorzaken voor andere mensen en dieren. In andere gemeenten ervaren bezoekers en omwonenden van parken soms overlast van de diverse bootcampgroepen.

Dat kan komen door een trainer die nogal luid tegen zijn bootcampers roept, ook kunnen gewone bezoekers zich gewoon overweldigd voelen door grote groepen. Of de huidige situatie in Utrecht om concrete maatregelen vraagt, is ons niet duidelijk. Het is goed om in Utrecht regels op te stellen wanneer blijkt dat er overlast is. Andere parkgebruikers moeten zich niet verdrongen voelen door sporters. Iedereen, mens en dier, moet kunnen genieten van de parken en het groen in Utrecht.”