Dua Lipa geeft in TivoliVredenburg enige Nederlandse show

Dat laat de organisatie van het muziekpodium via Facebook weten. De meeste zullen de Albanees-Engelse zangeres kennen van de hit Be The One. Dit is toevallig het enige nummer wat ze niet zelf heeft geschreven.

"Ik ben er nu heel trots op", vertelde Dua Lipa al eens tegen 3voor12. "Aanvankelijk twijfelde ik of ik wel een nummer dat ik niet zelf geschreven heb wilde zingen, maar het is zo’n perfecte song en het past perfect op het album. Het is heel anders dan een cover zingen, het is nu echt van mij. Het nummer sprak me aan omdat het over volharding gaat: nooit opgeven is mijn motto."

Andere bekende nummers zijn Hotter Than Hell, Blow Your Mind (Mwah) en No Lie (met Sean Paul). Haar nieuwste single is Scared To Be Lonely, wat in samenwerking met de Nederlandse DJ Martin Garrix tot stand is gekomen.

Nachtclubs

Hoe ze is gekomen tot waar ze nu is? "Toen ik klaar was met school ging ik in nachtclubs werken, en later in een restaurant. Ondertussen zette ik continu covers op YouTube. Zo leerde ik mensen kennen: andere artiesten, mijn manager. Ik begon fulltime te schrijven en ben uiteindelijk op het label (Warner, red.) terechtgekomen", vertelt Dua Lipa tegen 3voor12.

De kaartverkoop begint vrijdag 3 februari, om 10.00 uur ’s ochtends.