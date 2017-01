Zorgen om verkeersveiligheid Overvecht

In een artikel in De Telegraaf afgelopen week laat een bewoner weten dat er op het kruispunt Neckardreef/Moldaudreef in 2017 al acht ongelukken zijn gebeurd. Ook op de kruising Paranadreef/Carnegiedreef vond afgelopen 9 januari een ernstig ongeluk plaats.

Dit laatste kruispunt staat volgens een overzicht van RTL Nieuws zelfs in de landelijke top van verkeersonveilige plekken. Ook de Wijkraad Overvecht heeft deze week alarm geslagen. De Wijkraad hield donderdagavond een extra vergadering waarin het bewoners uitnodigde om met signalen te komen.

De PvdA wil nu dat het Utrechts college gaat uitzoeken of het inderdaad zo slecht is gesteld met de verkeersveiligheid en of er inderdaad zoveel meer ongelukken plaatsvinden in de wijk. En zo ja, wat daar dan aan gedaan kan worden.