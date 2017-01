Waarom zijn er dit jaar allerlei kwartieren in de binnenstad?

In 2015 zijn de kwartieren in het leven geroepen, en sinds dit winterseizoen worden ze aangeduid met letterverlichting. In totaal zijn er zes in het centrum: het Museumkwartier, Domkwartier, Vredenburgkwartier, Stadhuiskwartier, Universiteitskwartier en Maliekwartier. “Ieder heeft zijn eigen unieke karakter”, vertelt Centrummanager Jeroen Roose – van Leijden. “Het Vredenburgkwartier kenmerkt zich bijvoorbeeld door een mix van grote nationale en internationale ketens. Ook is het er druk, zowel qua mensen, als qua indrukken. Het Museumkwartier daarentegen is juist wat rustiger. In dit gebied ga je echt op ontdekkingstocht en word je nieuwsgierig gemaakt.”

Roose – van Leijden vertelt verder: “Ieder gebied is anders, maar heeft daarom ook zijn eigen kracht. De gebieden zijn complementair en vormen samen een volwaardig centrum, een geheel. Ik zie dus niet zozeer tegenstellingen tussen de kwartieren, maar aanvullingen.”

Naast de letterverlichting, zijn de kwartieren ook zichtbaar gemaakt door middel van aangepaste stadsplattegronden. “Zo is er meer ruimte voor detail. Er wordt wat verteld over de directe omgeving van waar je staat.”, vertelt Roose – van Leijden.

Voordelen

Het ‘denken in kwartieren’ brengt verschillende voordelen met zich mee. Roose – van Leijden: “Met de kwartieren worden -hoop ik- potentiële bezoekers verleid om naar de stad te komen. Ze worden nieuwsgierig gemaakt naar wat de stad nog meer te bieden heeft, anders dan de standaard trekpleisters voor toeristen. Wellicht blijven ze ook wat langer hangen.” En dat is natuurlijk positief voor de ondernemers in de kwartieren: “Want langer blijven, betekent wellicht ook wel een hapje eten of misschien zelfs een overnachting.”

De indeling in kwartieren heeft volgens Roose – van Leijden nog meer voordelen voor ondernemers. Zo kunnen ze zich beter verenigen. “De ondernemers in een gebied zijn vaak van hetzelfde type. Zo vind je bij de Dom bijna geen ketens en rond het Vredenburg juist wel. Ze herkennen zich in elkaar, maar ook in de problematiek die hun gebied heeft. Dat vergemakkelijkt samenwerking.”

De letterverlichting om de kwartieren aan te duiden, hangt er sinds Sint Maarten. Dan wordt alle sfeerverlichting in de stad opgehangen, om vervolgens weer in januari of februari weggehaald te worden. Ook de betreffende letterverlichting zal straks worden weggehaald. Maar als het aan Roose – van Leijden ligt, betekent dit niet het einde van de kwartieraanduidingen. “Het was een mooie manier om zichtbaar te maken dat die kwartieren bestaan. Mensen reageerden er ook ontzettend enthousiast op.” Momenteel wordt er nagedacht over de mogelijkheden om kwartieraanduidingen in leven te houden.