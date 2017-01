Else Kemps wint NK Poetry Slam 2017

Een Poetry Slam is een wedstrijd voor dichters waarin zowel de tekst als de voordracht wordt beoordeeld. Het NK Poetry Slam werd dit jaar voor de vijftiende maal gehouden en is onderdeel van de landelijke Poëzieweek.

In de finale stond Kemps tegenover Gijs ter Haar. Jurylid Dennis Gaens: “Dit was een van de tofste battles die ik ooit heb gezien. Het was net een voetbalwedstrijd. Gijs was hierin de offensieve speler; Else scoorde mooie doelpunten.” Vorig jaar was Else al tweede op het NK en dit jaar verkoos het publiek haar tot winnaar. Ze zal Nederland vertegenwoordigen op het EK Poetry Slam in Ierland en het WK in Parijs.

Naast het winnen van titel ‘Slampion 2017’, krijgt ze ook een geldbedrag van 1000 euro en de wisseltrofee ‘De Gouden Vink’, vernoemd naar dichter en inspirator van vele poetry slammers, Simon Vinkenoog. Ook gaat ze mee met de Poëziebus door Nederland en Vlaanderen.