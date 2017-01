Ondernemersduo opent zesde zaak in Drieharingstraat

"Als je hoort dat kledingwinkel ill het pand verlaat, moet je niet een week wachten maar binnen een minuut beslissen. Willen we het pand? Ja? Oké, dan ga ik dat nu regelen. Snel schakelen, heet dat." De ondernemer in Oscar de Goede komt naar voren als hij over zijn nieuwste zaak vertelt.

Dat snelle schakelen is in tegenstelling tot zes jaar geleden hard nodig om een horecazaak te kunnen starten in de Drieharingstraat. Mede dankzij de inspanningen van De Goede en zijn compagnon is het straatje zo populair geworden. Hun restaurants De Markt, Naast de Markt, Raak, Vintage en sinds kort De Kleine Parade hebben het straatbeeld compleet veranderd. En binnenkort komt daar dus nog een zesde zaak bij.

"Het is nooit de bedoeling geweest een soort monopolie op de drukste horecastraat van Utrecht te krijgen", vertelt De Goede, "het is gewoon zo gegroeid. Nu zijn zes van de tien zaken van ons, en daar blijft het wel bij."

Graffiti

In augustus 2011 begint het avontuur in de Drieharingstraat, als de deuren van De Markt voor het eerst opengaan. Voor De Goede een spannend moment, ondanks dat hij eerder al mede-eigenaar en -oprichter is van De Zotte, De Goedheyd, De Zakkendrager, El Mundo, Opium en De Rechtbank. "Ik heb er destijds best lang over nagedacht of ik dit wilde of niet, want al was ik ervan overtuigd was dat het een succes zou worden, een zaak starten brengt altijd risico’s met zich mee."

Voordat De Markt opende in het oude pand van Boudisque kampte die kant van de straat jarenlang met leegstand. De Goede: "Nadat Boudisque failliet ging, stonden deze panden een jaar of zes jaar leeg. Alles was dichtgeschroefd met hout en zat onder de graffiti. Aan de overkant was wel bedrijvigheid, maar daar stonden de fietsen vier rijen dik tegen de muur. Er woonde ook niemand boven. Het zag er niet uit, een echt achterafstraatje."

Ondanks de langdurige leegstand van het pand was de eigenaar niet happig om het te verhuren voor een horecabestemming. De Goede: "Toen ik het hier te huur zag staan, dacht ik: dit is wél midden in de stad. Ineens zag ik voor me hoe het er hier zou kunnen gaan uitzien. Na wat doorzeuren en aandringen zei de pandeigenaar uiteindelijk: ‘als er dan echt horeca in moet komen, dan moet het maar’. Gelukkig wilde Sander graag meedoen."

De Goedestraat

Na De Markt ging het hard. "Je zag meteen het verschil; ineens was er een overkant en vanaf dag één was het ontzettend druk. Een jaar later hebben we ‘Naast de Markt’ geopend. Die naam was meer een grapje. Het restaurant is eigenlijk hetzelfde als dat ernaast, maar ‘De Markt 2’ klonk zo stom. En deze naam heeft een dubbele lading, omdat het ook nog eens naast de echte markt op het Vredenburg zit."

De laatste dode hoek van de straat: het huidige restaurant Raak. De Goede: "Dit pand wilden we niet huren, maar het stond al zo lang te huur dat we bang werden dat iemand anders het ging doen en wij spijt zouden krijgen." Toen Raak de deuren opende, werden de grapjes voor het eerst gemaakt: de steeg zou nu de ‘De Goedestraat’ of de ‘Sander van der Meijdenstraat’ heten. Hij was mooi geworden. "De terrassen en luifeltjes maakten het een bruisend geheel. Best bijzonder."

De afgelopen jaren kreeg het ondernemersduo ook nog eens de kans om eerst ’t Winterhuys en daarna het Japanse restaurant Moto over te nemen. ’t Winterhuys werd verbouwd tot Vintage, een modern tapasrestaurant en wijnbar. Moto heeft op zijn beurt een paar maanden geleden plaatsgemaakt voor De Kleine Parade. "Sharing and dining", zegt De Goede. "Je kunt kiezen uit dertig verschillende tussengerechtjes. Een soort tapas, maar dan niet Spaans en wat luxer. Dit doen Sander en ik samen met Paul Kok."

Nieuwe zaak

En eind februari opent de zesde, nog naamloze, zaak. Een naar eigen zeggen ‘modern eetcafé’. De Goede: "Ik vind het belangrijk dat mensen die belangrijk zijn en veel voor ons doen ook kansen krijgen, daarom is er voor deze zaak een derde mede-eigenaar", aldus De Goede. Dat is Bert Zumbrink, die al jaren onder Van der Meijden en De Goede werkte. Hij schuift aan om over de nieuwe zaak te beginnen, die eind februari of begin maart zal openen. Je moet er goed kunnen borrelen. "Geen standaard borrelhap, maar bijzondere happen. We willen goede plateaus met verse stukken vis en vlees", zegt Zumbrink. "Iedereen moet bij wijze van spreken kunnen doen wat-ie wil; als je uren wilt borrelen kan dat en als je een snelle hap wilt, kan dat ook."

In de zaak moet de relaxte mediterraanse sfeer de boventoon voeren. "Het moet niet te stijf worden", vult De Goede aan. "Er komen alleen hoge tafels en krukken. Maar eerst de verbouwing afronden. Het was natuurlijk een kledingzaak, er moet nog veel gebeuren."

Is de ‘De Goedestraat’ dan af? De Goede: "In zes jaar tijd hebben we zes zaken geopend. Zeg nooit nooit, maar ik verwacht dat het hierbij blijft. Af en toe voelt het als thuiskomen; er werken hier logischerwijs heel veel collega’s van me. De sfeer die je met z’n allen creëert, daar geniet ik van."