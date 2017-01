Dit is er dit weekend met de kinderen te doen

Animatie Studio

Vanaf zaterdag 28 januari wordt de kinderkunstwerkplaats in de Vrijstaat omgetoverd tot Animatiestudio. Animator Moniek van der Kaaden laat de bezoekers kennismaken met de vele verschillende vormen van animatie. In de werkplaats leren kinderen en jongeren hoe ze zelf animatiefilms maken en in de speciaal ingerichte bioscoop kunnen ze werk van professionals bekijken.

Wanneer: 28 januari t/m 2 april 2017

Waar: de Vrijstaat, Utrecht

Meer info: website de Vrijstaat

Flamenco Biënnale VI De Óle Óle koffer (4+)

De Óle Óle koffer is het verhaal van een vrolijke Spaanse hippie die de wereld afreist met een oude magische koffer vol flamenco verhalen. Wie de koffer opent, wordt betoverd door de muziek en kan niet anders dan dansen. Muziek, een percussietrommeltje, een Spaanse waaier, glimmende dansschoenen. En een pop die tot leven komt als je maar hard genoeg Óle Óle! roept. Óle Óle koffer is een flamencovoorstelling voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. De kinderen worden actief betrokken bij het zingen en dansen.

Wanneer: zondag 29 januari

Waar: RASA, Utrecht

Meer info: website RASA

De Grote Vriendelijke Reus (6+)

Ila van der Pouw speelt Roald Dahl’s meesterwerk De Grote Vriendelijke Reus (de GVR). In dit verhaal maken we mee hoe de GVR, de kleine Sofie door het raam uit het weeshuis haalt en meeneemt naar zijn magische grot waar duizenden dromen in glazen potjes wachten tot ze tijdens zijn nachtelijke reizen kinderslaapkamers ingeblazen worden.

Wanneer: zondag 29 januari

Waar: Podium Hoge Woerd, De Meern

Meer info: website Podium de Hoge Woerd

Vogelteldag

Bij de Boswerf doen ze mee met de nationale tuinvogeltelling en ze kunnen alle hulp goed gebruiken! Ze hebben een kort programma bedacht waarbij ze starten met een introductie over waarom tuinvogels belangrijk zijn. Daarna kunnen de kinderen aan de slag om vogellekkernijen te maken.

Bij de diverse stadstuinen in Utrecht kan je ook helpen met het tellen van vogels en mogen de kids een vetbol maken of een pindaketting rijgen.

Wanneer: zondag 29 januari

Waar: de Boswerf in Zeist en Koppelsteede, Griftsteede, Gagelsteede, Steede Hoge Woerd, Utrecht

Meer info: website ODRU en website Utrecht Natuurlijk

Belgisch Bierfestival Utrecht

“Fier Belgisch Bier” is de 1e editie van het Belgisch Bierfestival in het prachtige decor van de Janskerk in het hartje van bierstad Utrecht!

Tijdens het festival kan je genieten van de lekkerste pintjes van de tap en op fles gebrouwen door onze zuiderburen. Bekende en minder bekende brouwerijen zijn aanwezig tijdens deze eerste editie.

Wanneer: 27 en 28 januari

Waar: Janskerk, Utrecht

Meer info: website Belgisch Bierfestival

Ook leuk

Op zondag kan je ook een bezoekje brengen aan de voorstelling ‘De olifant die woord hield (4+)’ in het Theater Slot Zeist. Of ga naar de Kidsbios in de opkamer bij de Lazy Sunday van Loft88. Bij de Rechtbank is het de laatste zondag van de maand weer tijd voor een lekker muziekje bij de Court Sessions en voor de kinderen natuurlijk de Kids in Court.