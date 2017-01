Medewerker homobar Bodytalk mishandeld op Neude

Het incident vond ’s middags rond vijf uur plaats in lijn 8 richting het Wilhelminapark. Het slachtoffer pakte de bus bij Utrecht Centraal en stapte uit bij de Neude. Hier werd hij vervolgens in zijn gezicht geslagen door vier vrouwen. Deze waren klein en een van hen was duidelijk zwanger, aldus Zweers.

De clubeigenaar laat weten dat het een volle bus was. Hij verwacht daarom dat meerdere mensen getuige zijn geweest van het voorval. Er is aangifte gedaan en zowel Qbuzz, als Roze in Blauw (het aanspreekpunt bij de politie voor lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) zijn op de hoogte gesteld.