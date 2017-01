Utrecht eerste grote gemeente met alleen scholen van goede kwaliteit

Vijf jaar geleden waren er in Utrecht nog twintig scholen of schoolafdelingen die door de onderwijsinspectie werden beoordeeld met 'zwak' of 'zeer zwak'. Met deze scholen heeft de onderwijsinspectie daarop een verbeterplan opgesteld.

"We zijn erg trots op dit resultaat", aldus de wethouder van Onderwijs, Jeroen Kreijkamp. "Elk kind kan nu in Utrecht naar een school van goede kwaliteit. De basis is op orde. Dit geeft de stad een goede fundering om verder te bouwen aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen."

In Utrecht zijn ook drie excellente scholen: de openbare basisschool Overvecht, de katholieke basisschool De Achtbaan in Utrecht en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.