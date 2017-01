Van Hooijdonk verkozen tot beste jonge bestuurder van Nederland

Van Hooijdonk (38) is sinds 2014 wethouder in Utrecht, met in haar portefeuille onder meer mobiliteit en milieu. “Wethouder Van Hooijdonk weet moeiteloos tot de kern van de zaak te komen”, schreef de jury in haar rapport. “Om welk onderwerp het ook gaat, ze is in staat ‘groene idealen’ om te zetten in concrete acties. Deze vertaalslag van ideologie naar actie maakt dat Utrecht steeds meer fietsgericht en minder vervuilend wordt.”

Voor de categorie jonge bestuurder komen bestuurders tot veertig jaar oud in aanmerking. Vakblad Binnenlands Bestuur organiseerde de verkiezing. Vakgenoten konden nominaties aandragen, waarna het publiek via de website op de genomineerden kon stemmen.