Jaarwisseling: minder overlast dan vorig jaar

Dat blijkt uit de terugblik op de jaarwisseling van burgemeester Jan van Zanen. Opvallend is de daling van het aantal autobranden; van 37 vorig jaar naar 24 het afgelopen jaar.

Maar volgens Van Zanen zijn dit er nog steeds te veel. "Het gemak waarmee de daders zoiets lijken te doen is onvoorstelbaar. In aanloop naar de jaarwisseling zijn drie aanhoudingen verricht voor dit laffe delict", schrijft hij.

Preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal autobranden is afgenomen. Zo waren er dit jaar veel meer bewoners die in hun wijk surveilleerden en samen met de ‘professionals’ de veiligheid waarborgden.

Agenten

Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen geactiveerd zodat buurtbewoners elkaar op de hoogte konden houden. Ook zijn er berichten verspreid via sociale media, Burgernet en Waaks om burgers alert te maken op verdacht gedrag rond autobranden.

In de ‘hotspots’ Overvecht en Kanaleneiland, waar de ervaring heeft geleerd dat er meer vuurwerkoverlast is, zijn meer agenten ingezet.

Openbare ruimte

De schade aan de openbare ruimte is aanzienlijk verminderd. Terwijl vorig jaar nog circa 186.000 euro aan schade was gemaakt, was dit bedrag afgelopen jaar ruim 97.000 euro. De schade is onder andere verricht aan een aantal speeltoestellen die in de fik zijn gestoken in Kanaleneiland en 127 afvalbakken die met zwaar vuurwerk zijn opgeblazen.

Ook bij de daling van het schadebedrag hebben preventieve maatregelen een grote rol gespeeld. Er is hard gewerkt om de openbare ruimte ‘jaarwisselingsproof’ te maken. Zo zijn er meer afvalbakken uit voorzorg verwijderd of tijdelijk afgesloten en zijn er beschermkappen geplaatst op parkeerautomaten.

Ook is in de openbare ruimte gezocht naar brandbare materialen om deze vervolgens te verwijderden. Denk dan aan winkelwagens, aanhangers en autowrakken.

Minder aanhoudingen

Vorig jaar hield de politie 31 personen aan voor zaken zoals mishandeling, bedreiging, openlijke geweldpleging, geweld tegen hulpverleners en openbare dronkenschap. Dit aantal was afgelopen jaar met een derde teruggedrongen; er zijn 21 aanhoudingen verricht.

Hoewel de jaarwisseling in Utrecht over het algemeen rustiger is verlopen, is het niet overal feestelijk gebleven. Dat schrijft de burgemeester. "In Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht was het soms grimmig. Daar is politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Door snel ingrijpen van politie zijn aanhoudingen verricht waarna de rust snel terugkeerde en grimmige situaties kortstondig waren."