Dit is er dit weekend te doen in Utrecht

Donderdag

Muziek: La Corneille & Crying Boys Cafe

De folk-indieband La Corneille doet het goed. Ze wonnen alle bandcompetities waar ze aan meededen (o.a. Utrecht Popprijs) en hebben net een nieuwe EP gemaakt. Die laten ze horen in EKKO. De tweede act van deze avond is de energieke Rotterdamse band Crying Boys Cafe. Zij mixen oude en nieuwe muziekstijlen als blues en indie avant-garde door elkaar heen.

Donderdag

Literatuur: Gedichtendag, opening Poëzieweek

Met Gedichtendag wordt traditiegetrouw de jaarlijkse Poëzieweek geopend. Door het hele land zijn er literaire activiteiten. In Utrecht wordt de week geopend in het Stadhuis. In de Grote Trouwzaal dragen dichters van het Utrechts Stadsdichtersgilde voor, afgewisseld met een keur aan ambtenaren. Waaronder de speechschrijver van de burgemeester en de trouwambtenaar. Kijk op de site van de Poëzieweek voor meer activiteiten.

Vrijdag

Literatuur: Finale NK Poetry Slam

Wie bedenkt de allermooiste zinnen en weet zijn tegenstander omver te slaan met de scherpste punchline? Tijdens de finale van het NK Poetry Slam strijdt de crème de la crème van jong, dichtend Nederland om de titel Slampion 2017. De jury (waarin onder meer dichter Jules Deelder) beoordeelt de finalisten genadeloos, maar uiteindelijk bepaalt het publiek wie er wint. De dichter die het meeste applaus ontvangt mag zich de beste poetry slammer van Nederland noemen.

Vrijdag

Voorstelling: Schiller Theater Carrousel

Vrijdagavond zie je op het podium in het Schiller Theater de eerste van een serie nieuwe Carrousel-voorstellingen. Zeven artiesten maakten samen een avondvullend programma met als rode draad de ‘levenslijn’, van geboorte tot de dood. Het wordt een stuk met serieuze kanten, maar ook met veel humor. Kleinkunst, cabaret, zang, poëzie, multimediale ervaringen: het komt allemaal voorbij in deze voorstellingen. Bijzonder: Hannie en Steef Schinkel geven ook acte de présence op het podium. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.

Vrijdag en zaterdag

Festival: Fier Belgisch Bier

Dat onze zuiderburen goede pintjes brouwen, is een ding wat zeker is. Tijdens de eerste editie van het Fier Belgisch Bier festival proef je de lekkerste Belgische biertjes van de tap en op fles gebrouwen. Het festival komt uit de koker van het Streekbierfestival, in samenwerking met biercafé Olivier, en vindt plaats in de sfeervolle Janskerk.



Zaterdag

Festival: Sneeuwbal Winterfestival

Kou, wind, regen en natte sneeuw? De winter kun je maar beter vieren en dat doe je geheel in stijl op Sneeuwbal Winterfestival. Trek je foutste trui of meest hysterische skipak aan en dans je de hele dag warm op de beste techno en house. Op het eetplein haal je stevige winterse kost zoals braadworst en glühwein.

Zaterdag

Concert: Vaudou Game

De opzwepende afrofunk gemixt met blues, sould en teksten uit voodooceremonies maken van de Frans-Togolese band Vaudou Game iets heel bijzonders. Afgelopen september brachten ze hun tweede album uit, voorafgegaan door de onweerstaanbaar funky single “La Vie C’est Bon”. Stilstaan lukt niet!

Zondag

Sport: Martial Arts Festival

Altijd al eens willen kijken of kungfu, krav maga of middeleeuwse krijgskunst iets voor jou is? In Sportcentrum Galgenwaard is er deze zondag het Martial Arts Festival. Er worden 28 demonstraties en workshops gegevens in maar liefst 14 takken van sport. Aanmelden is niet nodig, je kunt de hele dag in en uit lopen.

Zondag

Muziek: Straffe Koffie Tunes – Thimo & Jaber live

Zondagmiddag zit je goed in De Voorkamer, de ontmoetingsruimte voor en door azc-bewoners en mensen uit de buurt. Voor de tweede keer treden hier de muzikant Jaber Fayad en multi-instrumentalist/producer Thimo Gijezen op. Samen betoveren ze de gasten met hun combinatie van westerse, Arabische en Turkse klanken. Karim Shalhoub doet zijn verhaal over hoe hij met zijn creativiteit de oorlog in Syrië te slim af was.