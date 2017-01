Hoorzitting om horeca-invulling Neudeflat volgende maand

De eigenaar diende in 2015 een vergunningsaanvraag voor horeca op de begane grond van de Neudeflat in. Twee jaar later komt er eindelijk uitsluitsel. "Ik ben uitgenodigd voor een hoorzitting door de gemeente", laat Casper van de Hout van Fa. Wildschut weten.

"Maar we moeten nog even kijken of dat doorgaat. Er zijn ook retail-kandidaten voor de begane grond en als we die plannen kunnen doorzetten, doen we dat. Dat voorkomt een hoop gedoe."

Er is lange tijd gespeculeerd over een mogelijke horecabestemming voor de begane grond. De Duitse restaurantketen Vapiano wilde heel graag een vestiging openen in de flat. Maar met name horecaondernemers aan de Neude waren hier sterk op tegen.

Zij menen dat dit oneerlijke concurrentie tot gevolg zou hebben en dat dit tegen gemaakte afspraken met de gemeente zou ingaan. Hierdoor haakte Vapiano af.