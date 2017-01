Pegida-mars 5 februari door de binnenstad

Het is niet de eerste keer dat Pegida in Utrecht demonstreert; al twee keer is de groep in de stad geweest. De eerste keer was ook in de binnenstad. Deze demonstratie verliep alles behalve geruisloos; er vonden meerdere verstoringen en relletjes plaats.

De politie moest uitrukken om de demonstratie tegen ‘islamisering en het asielbeleid’ onder controle te houden. Er werden meerdere aanhoudingen gedaan.

De tweede keer werd de protestgroep daarom geen toestemming verleend door de gemeente om de demonstratie in de binnenstad te houden. Deze moest toen in het Hogelandsepark worden gehouden, omdat dit park overzichtelijk af te schermen is.

Zo zou de demonstratie zonder wanordelijkheden kunnen verlopen. De voorzorgsmaatregelen mochten echter niet baten. Ook deze demonstratie verliep niet geruisloos en er werden meerdere aanhoudingen gedaan.