Tourstart zorgt voor extra tekort van 184.000 euro bij gemeente

Bij het opstellen van de definitieve eindafrekening in 2016 is de gemeente nog een aantal onvoorziene kosten tegengekomen. Stichting Utrecht 2015 is inmiddels overgenomen door de gemeente Utrecht, maar had nog een tekort openstaan van 32.000 euro. Daarom moet de gemeente nu opdraaien voor die kosten.

Ook is gebleken dat een groot deel van de gereserveerde hotelkamers niet is afgenomen door de grote Frans sportorganisatie A.S.O., daardoor is de bijdrage van hotels 45.000 euro lager uitgevallen. Daarnaast is er een bedrag van 65.000 euro te veel verwerkt aan private bijdragen omdat er in twee administratieve systemen gewerkt moest worden. Bovendien zijn de kosten voor verzekeringen, de website en het verwijderen van fietsen hoger uitgevallen dan geschat, namelijk op 42.000 euro. Dit komt samen neer op een extra tekort van 184.000 euro.

De gemeente hoopt openstaande bedragen nog te zullen ontvangen en het tekort daarmee te kunnen beperken. Toch is niet zeker of dit gaat lukken, daarom gaat de gemeente bij de eindafrekening uit van deze tekorten.

De gemeente zegt ondanks het negatieve financiële resultaat terug te kijken op ‘een zeer geslaagd, nationaal en internationaal hoog gewaardeerd en onderscheidend evenement.’ Ze zullen de lessen die ze uit deze afwikkeling trekken meenemen naar toekomstige evenementen, zoals de Ronde van Spanje die ze in 2020 beogen te organiseren in Utrecht.